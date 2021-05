Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Helmut-Kohl-Stiftung

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Helmut-Kohl-Stiftung:

"Berlin ist der falsche Ort für den Sitz der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung, für die es nun, fast vier Jahre nach Kohls Tod, endlich ein Gesetz des Bundestages gibt. Wer Kohls Überzeugungen verstehen will, der muss sich mit seiner pfälzischen Heimat und ihrer Geschichte im Herzen Europas auseinandersetzen. Nicht von ungefähr hat der Katholik und Historiker Kohl den Kaiserdom so geliebt und liegt zu Speyer begraben. (...) Die Neigung, in Lagern zu denken, hat offenbar auch seine zweite Ehefrau Maike Kohl-Richter. Ihre am Mittwoch veröffentlichte Stellungnahme zum Stiftungsgesetz spiegelt, wie persönlich getroffen sie ist. Sie misstraut der CDU-Spitze, "den" Journalisten sowieso. Wegen allem, das da mal war. Kaum zu fassen. Aber auch tragisch!"/yyzz/DP/he