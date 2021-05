Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Impfpflicht-Debatte

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz' zur Impfpflicht-Debatte:

"Unabhängig davon, was Fachleute sagen und wie man selbst darüber denkt, muss man die geäußerten Vorbehalte von Eltern gegenüber einer Impfung ihrer Kinder ernst nehmen. (.) Was in der Debatte allerdings stört, ist das von interessierter Seite aufdringlich vorgebrachte Argument, "die Politik" wolle partout eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche einführen. (.) Es grenzt schon an Realitätsverweigerung, wenn die Beteuerung der Bundesregierung, es werde eine solche Impfpflicht nicht geben, immer wieder aufs Neue in Zweifel gezogen wird."/yyzz/DP/he