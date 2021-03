Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Kritik Merkel an Plänen des Saarlandes

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Kritik Merkel an Plänen des Saarlandes:

"Es ist erstaunlich, dass selbst eine so kluge Analytikerin wie Angela Merkel die Idee hinter Modellregionen wie dem Saarland offenbar nicht richtig verstanden hat. (...) Der Grundgedanke ist, Anreize zu schaffen, damit die Menschen sich testen lassen. Auf diese Weise - so die Idee - verschafft man sich mehr Kontrolle über die Pandemie und ermöglicht eine bessere Nachverfolgbarkeit. Im Idealfall sinkt der R-Wert dadurch sogar. (...) Man kann diese Strategie für falsch halten und auch auf Risiken hinweisen. So zu tun, als würden etwa im Saarland Wildwest-Methoden auf Kosten der Gesundheit angewandt, ist allerdings unseriös."/al/DP/he