Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zu den jüngsten Inflationszahlen

DRESDEN (dpa-AFX) - 'Sächsische Zeitung' zu den jüngsten Inflationszahlen

Die jüngsten Zahlen zur Inflationsrate zeigen, dass von Teuerung keine Rede sein kann. Die Mieten in Sachsen sind fast stabil. Das wird natürlich diejenigen nicht trösten, bei denen es eine Erhöhung gab. Doch einen typischen Warenkorb einschließlich Diesel und Dienstleistungen bekommt man jetzt für nur 0,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das hilft in einer Krisenzeit, in der viele mit gesunkenem Einkommen auskommen müssen - weil sie zu den rund 270.000 Kurzarbeitern in Sachsen gehören oder als Selbstständige Einbußen haben. Die staatliche Mehrwertsteuer-Senkung ist in vielen Fällen tatsächlich bei den Kunden angekommen. Im nächsten Aufschwung werden die Händler allerdings versuchen, das Versäumte nachzuholen. Die Preise werden steigen, die Löhne dann hoffentlich auch./yyzz/DP/zb