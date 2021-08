Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Cannabis

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Cannabis:

"Es geht um wenige Gramm, doch das darf in der Debatte um den Umgang mit Cannabis nicht über eines hinwegtäuschen: Auch Kiffen kann Konsumenten schaden - und zwar erheblich. Dass andere Drogen, darunter auch Alkohol, erheblich rascher abhängig machen und schwerwiegendere Folgen hervorrufen, stimmt, ist aber kein Argument, um Cannabis gänzlich freizugeben. Das wäre auch ein falsches Signal, weil es die Gefahren des Kiffens verharmlost. Eine Legalisierung, wie sie Grüne, Linke und FDP fordern, ist daher der falsche Weg. Besser ist es, über die Kriminalisierung der Konsumenten nachzudenken. Damit geht der Vorstoß der Bundesdrogenbeauftragten in die richtige Richtung. Ein Ausweg aus dem Dilemma zwischen Verharmlosung und schädlicher Kriminalisierung könnten Modellversuche sein: Eine lizensierte Abgabe an Erwachsene mit wissenschaftlicher Begleitung. Die Bundespolitik sollte den Rahmen für solche Versuche schaffen."/al/DP/he