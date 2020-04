Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Corona-Bonds

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Corona-Bonds:

"Angela Merkel nennt die Corona-Pandemie die größte Krise seit Ende des 2. Weltkriegs. Leider handelt die Kanzlerin nicht danach - zumindest nicht in Bezug auf die EU. Für die eigene Wirtschaft brachte Deutschland in atemberaubender Geschwindigkeit ein Rettungspaket in Billionenhöhe auf den Weg, während Italien anfangs sogar Schutzmasken verweigert wurden. Hätte Deutschland nur ein Prozent dieser deutschen Hilfen für die Unterstützung der Partner in Rom und Madrid ausgegeben - sei es als zinsloses Darlehen oder gar als Geschenk - das Geld wäre gut angelegt und eine Geste gewesen, die weder Italien noch Spanien jemals vergessen hätten. Die Geste hätte den Zusammenhalt der EU gestärkt. Doch bei aller Kleinlichkeit bleibt die Ablehnung von gemeinsamen Schulden - als Euro-Bonds oder auch in abgeschwächter Form als Corona-Bonds - richtig. Denn wer sich gemeinsam verschuldet und damit auch gemeinsam für die Schulden haftet, muss auch seine Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik koordinieren."/zz/DP/he