Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Daimler-Bilanz und -Perspektiven

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Daimler-Bilanz und -Perspektiven:

"Der Daimler-Konzern ist dabei, seine Hausaufgaben zu machen. Probleme wie den Dieselskandal, die aufgeblähte Modellpalette, die Produktionsmängel, die die Bilanz 2019 noch verdorben hatten, arbeitet Vorstandschef Ola Källenius nach und nach ab. Die Entwicklung macht Hoffnung in Zeiten, in denen die Nachrichten aus der Autoindustrie vor allem Sorgen ausgelöst haben. Weder hat Daimler die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen mit Blick auf die Digitalisierung und die Vermeidung von Emissionen stehen, gemeistert, noch wird ein Daimler alleine die Branche retten. Die Zahlen zeigen aber, dass man sich den Spielraum zu verschaffen beginnt, um Notwendiges überlegt anzugehen. Källenius wird den Konzern aufspalten - in eine Sparte für Autos und Lieferwagen und eine für Lastwagen und Busse. Seine Begründung: Zwei Sparten als eigenständige Unternehmen erhöhten ihre Agilität, um die Transformation zu meistern. Bewahrheitet sich das, wächst auch die Hoffnung bei den Zulieferern im Südwesten."/yyzz/DP/he