Pressestimme: Schwäbische Zeitung' zu Höchste Zeit für den Krisenmodus

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Höchste Zeit für den Krisenmodus:

Zu spät, halbherzig und ohne wirkliches Konzept: Wenn das Kabinett am Dienstag mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes die sogenannte Notbremse gegen die Corona-Pandemie auf Bundesebene auf den Weg bringen will, dann ist der erste Schritt in Richtung einheitlicher, strenger, verbindlicher Regelungen zwar getan. Aber Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten hätten diesen Weg viel früher beschreiten müssen - spätestens im Herbst vergangenen Jahres, als die zweite Welle absehbar war. Warum fragen die Verantwortlichen in Bund und Land nicht selbstkritisch, was sie im Kampf gegen die Pandemie jetzt - ja, jetzt! - effektiv und konsequent tun müssen? Die Frage, welche harten Maßnahmen wirklich angesagt sind, wurde und wird gar nicht gestellt. Hätten die Politiker von Beginn an auf Virologen gehört, wären viele Tausend Corona-Opfer noch am Leben. Zeit wird verschwendet, als gäbe es keine Katastrophe./ra/DP/mis