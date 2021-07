Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Sanktionen gegen Impf-Schwänzer

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Sanktionen gegen Impf-Schwänzer

Denkzettel für Impf-Schwänzer - Friseure, Gastronomen und Zahnärzte machen es vor: Termine sind bei Verhinderung rechtzeitig abzusagen - andernfalls muss der säumige Kunde, Gast oder Patient ein Ausfallhonorar zahlen. Warum soll diese Praxis nicht auch für sogenannte Impf-Schwänzer gelten? 50 Euro als Denkzettel für "Show-Stopper", die den verabredeten Termin platzen lassen! Die Corona-Inzidenzzahlen sind zwar derzeit noch niedrig - doch zugleich breitet sich die besonders ansteckende Delta-Variante immer mehr aus. In dieser Lage Impfstoff wegzuwerfen, der anderweitig vergeben werden könnte, ist unverantwortlich. Ebenso staut sich Frust beim Personal in Impfzentren und Praxen. Im Klartext: Deutschland läuft Gefahr, dass eine vierte Corona-Welle das Land mit voller Wucht erfasst, falls die Impfkampagne an Schwung verliert. Die ersehnte Normalität wird verspielt, wenn wir die Pandemie nicht bitter ernst nehmen. Information, Aufklärung und auch Denkzettel, die weh tun müssen, sind nötig./ra/DP/zb