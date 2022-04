Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu ukrainischen Geflüchteten

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu ukrainischen Geflüchteten

"Die Empfehlungen der Wissenschaft sind eindeutig: Aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche sollten so bald wie möglich nach ihrer Ankunft in Deutschland zur Schule und in die Kita gehen dürfen. Und: "Ukrainische Fachkräfte sollten die Chance haben, möglichst schnell und unkompliziert unterrichtsergänzende Bildungsangebote zu übernehmen." Das fordert das wissenschaftliche Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz. Die Realität ist allerdings komplizierter - und leider alles andere als unbürokratisch. Umso unverständlicher ist es, dass es noch immer etliche Hürden bei der Beschäftigung von Fachkräften aus der Ukraine gibt. Bremst die Task Force der Kultusministerkonferenz, die sich um allgemeine Fragen kümmern soll? Oder liegt es an den Behörden selbst, die keine eigenmächtigen Entscheidungen treffen wollen? Für die betroffenen Kinder, potenziellen Erzieher und Lehrkräfte aus der Ukraine ist es ziemlich egal, wo der Prozess ins Stocken geraten ist."/kkü/DP/he