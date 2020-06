Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu USA/Truppenabzug

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu USA/Truppenabzug

Europa muss sich selbst verteidigen Es wäre falsch, jetzt auf eine Niederlage Trumps bei der Präsidentschaftswahl im November und auf eine Neuauflage der transatlantischen Partnerschaft zu setzen: Der Demokrat Joe Biden, der Gegenkandidat, hat als Obamas Vizepräsident die Orientierung der USA in Richtung Pazifik mitgestaltet. Richtig ist jetzt, innerhalb der Nato oder der EU ganz schnell nationale Alleingänge zu stoppen und die Zusammenarbeit mit Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen, die sich als verlässliche Partner erwiesen haben, zu stärken. Instrumente wie die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit PESCO oder der gemeinsame europäische Verteidigungsfonds sind geschaffen: Europa muss sie nur anwenden. Vor allem aber gilt es zu akzeptieren: Europa muss in Sachen Verteidigung autonomer werden - und weniger angewiesen auf das US-Engagement./be/DP/zb