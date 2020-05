Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Verschwörungstheorien

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Verschwörungstheorien:

"Wer kritisch ist und die aktuelle Politik hinterfragt, ist dabei nicht gleich ein Verschwörungstheoretiker. Im Gegenteil: Zementierte Wahrheiten sind insbesondere in Sachen Corona verdächtig. Es gibt bei dem neuartigen Virus so viele Unbekannte, dass die Wissenschaft und hoffentlich auch Politik und Medien jeden Tag dazu lernen. Sachverhalte in Zweifel zu ziehen, Regierungsentscheidungen unter die Lupe zu nehmen und Berichterstattung zu hinterfragen ist richtig. Das gilt nicht nur bei den Regierenden. Auch bei den Kritikern lohnt sich ein Blick auf die Motive und Hintergründe. Nicht jeder, der für den Erhalt der Grundrechte auf die Straße geht oder das Internet vollpostet, hat diese im Sinn. Manche wollen nur die Verunsicherung nutzen, um ihr Süppchen zu kochen. Wer sich arglos zu diesen dazugesellt, wird instrumentalisiert."/ra/DP/he