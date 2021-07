Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Wahlkampf

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" (Ravensburg) zum Wahlkampf:

Nun ist es so weit, es wird schon mehr über die Form des Bundestagswahlkampfes geredet als über seine Inhalte. Zunächst: Noch kein Wahlkampf war ein intellektueller Hochgenuss. Auch mit harten Bandagen wurde schon früher gekämpft, man erinnere sich an die "Stoppt Strauß"-Kampagne. Fair waren die Angriffe auf den CSU-Politiker nicht, sie zeigten aber, dass Strauß der falsche Mann für dieses Amt war. Genauso steht bei Annalena Baerbock etwas anderes im Vordergrund, als die Bagatellen, die ihr vorgeworfen werden. Nämlich wie sie damit umgeht. Und inwiefern das öffentliche Bild, das sie von sich geschaffen hat, in widriger Wirklichkeit standhält. Dass davon abgesehen, der Tonfall tatsächlich diesmal rauer ausfällt, ist den Zeiten geschuldet. Die scheidende Kanzlerin hinterlässt ein Vakuum. Sorgen muss einem aber etwas ganz anderes machen. Dass es unter den Politikern, die sich aussichtsreich um ein Bundestagsmandat bewerben, auch solche gibt, die unsere Grundordnung infrage stellen, ja verachten. Gegen diese Haltung sollten alle Demokraten lautstark opponieren. Gerne auch im Wahlkampf.