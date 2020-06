Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Corona-App

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Corona-App:

"Einen großen Fehler hat die deutsche Corona-App: Sie ist nicht europäisch vernetzt. Wenn jetzt Deutsche wieder in die Nachbarländer in den Urlaub fahren und andere Europäer nach Deutschland reisen, dann wird die App nichts zum Kampf gegen eine mögliche neuerliche Ausbreitung der Seuche beitragen können. Gerade hier wäre eine europäische Lösung sinnvoll gewesen. Hätten die Staaten der EU und andere interessierte Länder von Anfang an bei der Entwicklung der App kooperiert, wäre ein deutlich schärferes Schwert gegen das tödliche Virus herausgekommen."