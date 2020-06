Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu den Corona-Hilfen

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu den Corona-Hilfen

Damit die Rechnung aufgeht und die nachfolgenden Generationen nicht vor einem gigantischen Schuldenberg und der Aussicht auf minimale Renten stehen, müssen Restaurants, Kaufhäuser, Messebetreiber, muss die Wirtschaft insgesamt, schnell wieder in die Gänge kommen. Ideen und Modelle sind genug auf dem Markt, sie müssen jetzt genutzt werden. Die natürliche Reaktion im Angesicht einer Gefahr wie der Corona-Pandemie ist, abzutauchen und das Ende abzuwarten. Es erfordert deshalb Mut, das Gegenteil und damit das Richtige zu tun: sinnvoll und nachhaltig zu konsumieren, was der Geldbeutel hergibt./be/DP/zb