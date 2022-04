Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu FDP/Ampel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu FDP/Ampel:

"Christian Lindner hat wohl eingesehen, dass sich seine FDP nicht länger darin gefallen darf, die Opposition in der Koalition zu spielen. Denn in der Ampel brennt's. Der Kanzler habe das Vertrauen der FDP, hat der FDP-Chef deshalb lange beklatscht auf dem Bundesparteitag zu Protokoll gegeben. Für Lindner hängt viel davon ab, ob sein Ordnungsruf in den nächsten Tagen und Wochen auf Gehör und Gefolgschaft stößt. Marie-Agnes Zimmermann-Strack jedenfalls scheint er nicht erreicht zu haben. Wer die militärische Führungsrolle nicht annehmen wolle, sitze im möglicherweise falschen Moment am falschen Platz, hat die in Berlin umjubelte liberale Vorsitzende des Verteidigungsausschusses nachgelegt. Schweres Geschütz. Schnell geliefert."/DP/jha