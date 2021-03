Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zum grünem Pass

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zum grünem Pass:

"Bei der Einführung eines EU-weit gültigen Covid-Reisepasses für Geimpfte, Genesene und Getestete geht es nicht nur um die Sommersaison an den Stränden im Süden. Es geht auch darum, dass der Binnenmarkt wieder auf Touren kommt. Die Konkurrenz in Fernost kann schon seit langem wieder ohne Einschränkungen produzieren. So richtig es ist, den grünen Pass mit so viel Nachdruck voranzutreiben: von der Leyen geht damit ein hohes Risiko ein. Noch immer sind viele Fragen nicht geklärt: Wie lange sind Genesene immun? Können Geimpfte das Virus noch weitergeben? Bei der Kontaktverfolgungs-App und der Impfstrategie gehörten die Europäer nicht zur schnellen Truppe. Wenn die Kommissionschefin sich jetzt festlegt, dass der grüne Pass im Sommer funktioniert, muss sie sich schon sehr sicher sein, dass die Herausforderungen zu meistern sind."/yyzz/DP/nas