Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Coronapolitik

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zur Coronapolitik:

"Harte Entscheidungen wie Lockdowns mögen unbeliebt sein, doch sie signalisieren auch Tatkraft und Verantwortungsbereitschaft; vor allem, wenn Finanzminister Olaf Scholz auch noch den falschen Eindruck erweckt, er könne die Springflut an Ausgaben unbegrenzt finanzieren. Wie aber lässt sich dem Bürger die Digitalisierung der Gesundheitsämter anpreisen? Längerfristig wirksame Schritte sind in der Politik seit jeher im Nachteil gegenüber solchen, die schnelle Wirkung versprechen. Das spüren Bildungspolitiker ebenso wie solche, die mit frischen Konzepten gegen Corona angehen wollen."/be/DP/fba