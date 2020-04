Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Lockerung der Corona-Vorschriften

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Lockerung der Corona-Vorschriften

An der Gesundheitsfront haben Bund und Länder den Nachweis erbracht, dass sie richtige Schritte eingeleitet haben. Natürlich könnte an der einen oder anderen Stelle manches reibungsloser laufen, auch schneller. Und auch finanzielle Nothilfen bergen bei Gewährung und Zuteilung die Gefahr, Fehler zu machen. Trotzdem: Dieser Montag ist ein guter Tag. Ein Tag des vorsichtigen Trittfassens. Ein Tag der Zuversicht. Die Politik weiß, dass sie damit Hoffnungen und Erwartungen weckt. Auch falsche. Deshalb muss schon bald ein klarer Fahrplan für weitere Lockerungen - für Hotels und Gaststätten, für Kitas, Schulen und Kirchen - folgen. Aber ein Anfang ist gemacht. Warum sich nicht einfach mal drüber freuen?/be/DP/mis