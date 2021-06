Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ärger um die Partys in Städten

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Ärger um die Partys in Städten:

"Die große Sehnsucht nach Partys, ja auch nach ein paar Wochen Zügellosigkeit, ist verständlich. Überraschend ist also nicht, was nun an vielen Orten tatsächlich passiert; erstaunlich ist, dass man in Politik und Stadtverwaltungen davon überrascht wurde, darauf nicht vorbereitet war. Wäre es wirklich zu viel verlangt, den Bedürfnissen der Jugend für ein paar Wochen eine besondere Priorität zuzugestehen, nachdem sie sich mehr als ein Jahr lang überwiegend sehr solidarisch verhalten haben?"/be/DP/fba