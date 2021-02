Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Daimler

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Daimler:

"Dem seit knapp zwei Jahren amtierenden Ola Källenius ist es nach einigen Aufräumarbeiten samt Gewinnwarnungen gelungen, eine längerfristige Strategie zu formulieren, die er nun konsequent und klar vertritt - unabhängig von kurzfristigen Ausschlägen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Leitplanken, die er gesetzt hat, heißen: Mercedes heißt Luxus, Marge schlägt Masse, Software wird Kernkompetenz, Klimaziele sind Pflicht. Die "Ambition 2039" gibt den Zielzeitpunkt für eine klimaneutrale Flotte und damit auch die Losung "Electric first" vor. Nun wird sie Stück für Stück abgearbeitet. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, ist heute kaum abzuschätzen. Sicher ist aber, dass Belegschaft und Management die Schmerzen der Transformation noch lange werden aushalten müssen. Etwas anderes hat der Schwede im Chefsessel allerdings auch nicht versprochen."