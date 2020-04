Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu KfW-Krediten

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu KfW-Krediten:

"Die KfW, die sich darauf eingestellt hat, mindestens 50 Milliarden Euro an Krediten an kleine, mittlere und große Unternehmen zu vergeben, musste dafür ihre Computersysteme einrichten. So etwas dauert normalerweise gut vier Wochen, die Frankfurter haben es in der Hälfte der Zeit geschafft, sodass von Montag an das erste Geld aus dieser Quelle fließen kann. Im besten Fall können Unternehmen innerhalb eines Tages auf ihr Geld hoffen - das ist eine Leistung, auf die man auch mal stolz sein darf."/yyzz/DP/nas