Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Lockdown-Debatten

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Lockdown-Debatten:

"Zu dumm, dass das Coronavirus so politisch ungebildet ist. Es nimmt einfach keine Rücksicht auf die Behäbigkeiten und Ängstlichkeiten der Politik. Im Gegenteil, es macht einfach weiter, nutzt jede Chance, sich auszubreiten. Wenn sich das Virus nicht an die Politik anpasst, sollte der Gedanke nicht zu komplex sein, dass sich die Politik dem Ausbreitungstempo der Pandemie anpassen muss. Es ist ein Skandal, mit welch realitätsverweigernder Bräsigkeit auf der Hand liegende Maßnahmen immer wieder hinausgeschoben werden, was ja doch nur dazu führt, dass sie später mit umso größerer Härte durchgeführt werden müssen."/ra/DP/jha