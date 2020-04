Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu 'Neue Werte für die Wirtschaft'

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu 'Neue Werte für die Wirtschaft'

Niemand weiß, ob das Ausnahmejahr 2020 tatsächlich dauerhafte Spuren im Bewusstsein hinterlassen wird. Ob nicht nach dem Krisenjahr sich aufgestauter Konsum, Nachholbedarf und Wachstumshunger Bahn brechen. Aber das Ausnahmejahr 2020 wird Spuren in der gesellschaftlichen Debatte hinterlassen. Auch 2021 werden Wachstumszahlen wegen Nachholeffekten so wenig aussagekräftig sein wie die aus diesem Jahr wegen der Krise. Vielleicht wird eine Diskussion über neue Bewertung wirtschaftlichen Tuns eine neue Wirtschaft befördern./be/DP/mis