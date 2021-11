Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu USA/China-Gipfel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu USA/China-Gipfel:

"Für China ist es von überragendem Interesse zu wissen, wie ernst die US-amerikanische Zusicherung gemeint ist, Taiwan im Falle einer bewaffneten Konfrontation zu verteidigen. Die USA wollen wissen, was China in der Region als nächstes plant. Das erinnert an zwei Schachgroßmeister, die sich belauern - und nun bis zum nächsten Zug erst einmal nachdenken. Tatsächlich wird die Welt bis eben zu den nächsten Zügen der Supermächte warten müssen, um das Treffen zu bewerten. Wenn es den Präsidenten ernst damit ist, die Wogen zu glätten und ein Entgleiten der Situation zu verhindern, dann ist nun Deeskalation angesagt, aus Washington ebenso wie aus Peking."/zz/DP/nas