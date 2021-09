Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Verteidigungsdeal USA, GB und Australien

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Verteidigungsdeal USA, GB und Australien:

"Wenige Wochen nach dem Abzug aus Afghanistan machen die USA einmal mehr deutlich, dass die Herausforderungen in diesem Jahrhundert im Pazifik liegen. Der Kampf mit China um die Vorherrschaft ist die Triebfeder für die aktuelle Aktion. Das wirklich Besondere ist jedoch der Schulterschluss mit Boris Johnson. Dass der den ebenfalls an einem Deal mit Australien interessierten Franzosen dabei ein Bein stellt, ist höchstens ein willkommener Nebeneffekt. Noch vor Kurzem sah es so aus, als säße der britische Premier dem chinesischen Präsidenten auf dem Schoß. Nun positioniert er sich ziemlich klar auf der anderen Seite."/yyzz/DP/nas