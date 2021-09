Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur IAA Mobilitätsmesse

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zur IAA Mobilitätsmesse

Ob die IAA in dieser Form eine lange Zukunft hat, ist unklar. In den Messehallen war der Zuspruch überschaubar, die internationale Beteiligung auch. Aussteller schwankten zwischen der Begeisterung, sich wieder persönlich zu treffen und dem Eindruck, einem Format der Vergangenheit beizuwohnen. Der Verband der Autoindustrie als Ausrichter wird weiter um die IAA kämpfen und am Konzept feilen müssen./yyzz/DP/zb