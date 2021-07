Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Luftfilterdiskussion in den Schulen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Luftfilterdiskussion in den Schulen:

"Wieso überlässt das Land es nicht den Gemeinden und ihren Schulen, ob sie lieber sofort eine Handvoll Luftfilter anschaffen wollen, die über kurz oder lang irgendwo zu verstauben drohen, oder in einem ambitionierten Zeitraum von drei bis zehn Jahren bei höheren Zuschüssen ordentliche Klimaanlagen einbauen? Das Programm so anzulegen, dass die Kommunen - bei Schulsanierungen wahrlich keine Musterknaben - sich nicht aus der Affäre ziehen können, sondern handeln müssen, wäre den Schweiß der Edlen wert."/be/DP/he