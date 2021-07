Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Rolle der Uefa in der Corona-Pandemie

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Rolle der Uefa in der Corona-Pandemie:

"Das verantwortungslose Handeln hatte schon vor dem Start dieser EM begonnen, als die Uefa von allen Spielorten die Zusage einforderte, die Stadien wenigstens teilweise zu füllen. Jetzt verweist die Uefa bei der Frage nach der Zahl der zugelassenen Zuschauer stets auf die lokalen Behörden, die das angeblich zu entscheiden hätten. Es ist übrigens dieselbe Uefa, die bei der EM ansonsten für alles zuständig sein will und in jedem Spielort und in jedem Stadion ihr Hausrecht durchsetzt. Auch in München etwa, als es rund um das letzte deutsche Gruppenspiel gegen Ungarn darum ging, ob die Arena als Zeichen für Vielfalt und Toleranz in Regenbogenfarben leuchten darf. Eine gute Sache, siehe die Regenbogenfarben, verhindert die Uefa also. Wenn es aber darum geht, den Irrsinn mit den vollen Stadien zu Delta-Coronazeiten zu stoppen, duckt sie sich weg. Ein verheerenderes Bild kann ein großer Sportverband nicht abgeben."/DP/jha