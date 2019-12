Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Schuldendiskussion in der Koalition

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Schuldendiskussion in der Koalition:

"Die Staatsausgaben bewegen sich auf Rekordniveau, die Steuereinnahmen ebenfalls. Warum sollte es unter solchen Bedingungen nicht möglich sein, mit dem Geld auszukommen, das der Regierung zu Gebote steht? Soziale Gerechtigkeit lässt sich nicht damit erkaufen, noch höhere Summen in die Wohlfahrt zu pumpen. Vielleicht wäre es in ihrem Sinne sogar nützlicher, einschlägige Etatposten einer Revision zu unterziehen."/be/DP/nas