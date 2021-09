Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Wahl im Zeichen des Klimaschutzes

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Wahl im Zeichen des Klimaschutzes:

"Die Ängste, die viele Jüngere aus gutem Grund umtreiben, haben eine Besonderheit: Versäumnisse beim Klimaschutz sind später, wenn die Kinder und Jugendlichen erwachsen sind, nicht mehr oder kaum noch zu korrigieren. Wer in diesem Jahr zum ersten Mal wählt, könnte einen Temperaturanstieg von drei oder vier Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erleben - mit dramatischen Folgen. Die kommenden Jahre sind die letzten, in denen die dramatische Veränderung des Klimas noch einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden kann. An diesem Sonntag steht auch mehr oder weniger Klimaschutz zur Wahl - und die Zukunft der jüngeren Generationen."/DP/jha