Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' über die USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" über die USA:

"Nachdem Trump das Bild entworfen hatte, machte er sich daran, es zumindest teilweise Wirklichkeit werden zu lassen. Der Einsatz von Bundespolizisten, die wie schwer bewaffnete paramilitärische Einheiten in Portland und demnächst wohl auch in anderen Städten auftreten, ist eine gezielte Provokation. Es ist ein bekanntes, in allerlei Hollywoodfilmen gern benutztes Klischee, dass Präsidenten, um ihre Wiederwahl zu sichern, einen Krieg gegen eine andere Nation anzetteln. Trump überführt dieses Klischee in die Realität, nur dass er den Krieg im Inneren anzettelt. Er setzt darauf, dass Amerikaner gegen Amerikaner kämpfen. Ein krasseres Beispiel für die Ruchlosigkeit dieses Präsidenten lässt sich schwerlich finden. Wobei es darum geht, ist das Erzeugen von Angst. Es geht darum, das Bild eines Landes zu entwerfen, das dem gewaltsamen Untergang geweiht ist, wenn die Demokraten und damit, in Trumps Worten, "linke Anarchisten" die Macht übernehmen."/ra/DP/fba