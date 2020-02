Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Angela Merkel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Angela Merkel:

"Die CDU wird nun in Absprache mit der CSU einen Kanzlerkandidaten suchen. Da Markus Söder erklärtermaßen nicht will, dürfte es auf einen CDU-Mann hinauslaufen, der dann auch den Parteivorsitz übernimmt. Das alles wird sehr wahrscheinlich sehr viel schneller geschehen, als es in den Führungsgremien der Partei am Montag noch besprochen wurde. Im Moment der Entscheidung über die neue Spitze steht aber auch Merkels Kanzlerschaft zur Disposition - nicht formal, aber politisch. Je mehr der Neue auf seine Profilierung bedacht ist, was er als Kandidat sogar sein muss, desto unwahrscheinlicher ist ein gedeihliches Miteinander zwischen Kanzlerin und Parteichef für ein Jahr oder sogar länger. Wenn "in Würde" für Merkel vor allem "selbstbestimmt" heißt, muss sie dann entscheiden, ob der Nutzen ihres Verbleibs für das Land noch den Schaden aufwiegt, der schlimmstenfalls entstünde, wenn sich ein zweiter CDU-Vorsitzender neben ihr verliert."/yyzz/DP/nas