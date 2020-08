Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Belarus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Belarus:

"Lukaschenko wird dem guten Willen der Opposition mit Gewalt begegnen, das ist zu befürchten. Die Frage ist, wie viel die friedlichen Demonstranten noch ertragen können. Die Wut wächst, trotz der Zurückhaltung der letzten Tage. Auch ohne weitere Angriffe wird es für viele schwer werden, denjenigen zu verzeihen, die Lukaschenko verteidigt haben. Wenn die Mehrheit ihr Ziel erreicht hat und Lukaschenko aufhört, sich an die Macht zu klammern, wird sich zeigen, welche Risse sonst noch zu flicken sind. Die Wirtschaft schwächelt, die Verfassung hat Lukaschenko auf seine Machtansprüche zugeschnitten. Freie und demokratische Wahlen gab es in Belarus seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr, falls es sie überhaupt je gab. Und immer noch kämpfen die Mitglieder des Koordinationsrats nicht nur um freie Wahlen, sondern auch um ihre Freiheit. Zwei von ihnen sind am Montag festgenommen worden."/yyzz/DP/nas