Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu 'Black lives matter'-Demos

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu 'Black lives matter'-Demos

25.000 Menschen auf einem Karré bedeuten ein Geknubbel, bei dem Abstand zu halten unmöglich ist. Noch ein, zwei Wochenenden mit solchen Demos, und der nächste Lockdown ist gewiss. Auch Menschen mit den besten Absichten sollten sich etwas einfallen lassen, wollen sie nicht verantwortungslos sein. Die Lichterketten von 1992 hätten eigentlich auch eine Erfindung von 2020 sein können: verteilt über viele Straßenzüge, so dass dezentrale An- und Abreise möglich ist; nebeneinander statt vis-à-vis stehen. Oder jetzt in Washington: Dort haben Bürger den Satz "Black lives matter" knallgelb auf jene Straße gemalt, die vors Weiße Haus führt. Was für eine Demonstration, was für eine Wucht, noch dazu am idealen Ort. Und niemand muss in Gefahr geraten./be/DP/zb