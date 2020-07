Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Corona:

"Seuchen respektieren keine Schlagbäume. Sie sind keine inneren Angelegenheit einzelner Länder, sondern der ganzen Erde. Sie erfordern, um die Menschen zu schützen, eine Weltinnenpolitik, die gerade nicht an Staatsgrenzen haltmacht. Wie nötig das ist, demonstriert das Beispiel der chinesischen Regierung, die durch ihre anfängliche Vertuschungspolitik die Ausbreitung des Virus begünstigt hat. Und das zeigen die Regierungen Bolsonaro in Brasilien und Trump in den USA, die verächtlich über Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Wissenschaftsgemeinschaft hinwegtrampeln. Sie fordern die Menschheit heraus, weil sie alle in Gefahr bringen. Nicht nur ihre eigenen Bürger, sondern auch all jene, die Bolsonaro und Trump nicht wählen konnten und nicht abwählen können."/yyzz/DP/fba