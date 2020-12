Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona:

"So hart es ist: Nicht nur die Einkaufstour, auch das Weihnachtsfest an sich sollte in diesem Jahr sehr viel schmaler ausfallen. Es war von Anfang an eine absurde Idee, von Weihnachten über Neujahr hinaus täglich wechselnde größere Festgesellschaften zu erlauben. Bei allem Verständnis dafür, dass es ein Grund zum Feiern ist, wenn das Jahr 2020 endlich zu Ende geht: In der Summe käme es zu einer so hohen Zahl von Kontakten, dass spätestens nach Silvester die Corona-Kurve steil nach oben schießen würde. Es ist mutig vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), dass er die Silvesterfeier schon mal verkleinert hat - aber Weihnachten muss folgen. Die Menschen sollten das Fest in einem kleinen, stabilen Personenkreis verbringen statt in täglich wechselnder Besetzung, dies hat auch gerade die Nationalakademie Leopoldina vorgeschlagen."/yyzz/DP/nas