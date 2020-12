Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona-Hilfen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zu Corona-Hilfen:

Es ist selbstverständlich, dass man denen helfen muss, die jetzt in Not geraten. Es soll und muss und wird mit staatlichen Hilfsgeldern, die das reiche Deutschland sich leisten kann, eine Brücke in die Zeit gebaut, wenn Corona zurückgedrängt sein wird. (.) Vor allem aber geht es in der Wirtschaft um Stabilität. Eine beliebte Forderung von Unternehmern gegenüber der Politik lautet: lieber eine schlechte politische Entscheidung als keine. Und das gilt sogar für Verbraucher, auch sie sind Teil der Wirtschaft. (.) Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands verdankt sich stabilen Rahmenbedingungen, dem Gefühl: Hier klappen die Dinge, mehr oder weniger, gut. (.) Deutschland mag teuer sein - aber es funktioniert. Ein lang anhaltender latenter Krisenmodus würde diese Sicht ändern. Deshalb hat ein Ökonom wie Clemens Fuest recht, der Präsident des Ifo-Instituts, der sonst Kritik an den Standortbedingungen zu üben weiß, den Lockdown aber ausdrücklich mitträgt. Er ist eine Investition in die Zukunft./yyzz/DP/eas