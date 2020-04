Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu den Exit-Debatten in Europa

MÜNCHEN (spa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu den Exit-Debatten in Europa:

"In Krisen kommt der kritische Moment immer dann, wenn der Druck, die Anspannung nachlassen. Zu Beginn war die Angst übermächtig, die Bereitschaft zur Unterordnung groß. Nun schwindet die Bereitschaft, und die Lust auf Freiheit kriecht aus allen Poren. Gesellschaften in Europa sind freie und individualistische Wesen. Die Selbstbeschränkung widerspricht all ihren Instinkten. Sie wollen streiten und Recht haben. (.) Was bleibt ist die brutale (und ehrlicherweise auch nicht wirklich korrekte) Formel aus den ersten Krisentagen, auch wenn sie zuletzt in den Hintergrund gedrängt wurde: Geld oder Leben? Welchen Preis ist eine Gesellschaft bereit zu zahlen, um Leben zu schützen? Diese Entscheidung trifft am Ende wohl keine Kanzlerin, kein Premierminister, keine Ministerpräsidentenkonferenz und kein Kabinett. Diese Entscheidung trifft eine Gesellschaft selbst - durch ihr Verhalten."