Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu den Vorwahlen in den USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu den Vorwahlen in den USA

Biden verdankt seine Wiederauferstehung vor allem den schwarzen Wählern. Diese haben ihm am vergangenen Samstag den Sieg in South Carolina beschert, der eine Kettenreaktion auslöste. Die moderaten Demokraten haben durch diesen Sieg wieder Vertrauen in Biden gefasst und gesehen: Es ist keineswegs eine ausgemachte Sache, dass Sanders nach seinen frühen Erfolgen geradewegs auf die Nominierung zusteuert. Daher gingen sie am Dienstag in großer Zahl zur Wahl. Biden konnte die Wähler nun endlich mobilisieren, zum Teil gar begeistern, und dass das im Wesentlichen daran lag, dass sie Sanders stoppen wollten, hat ihn im Moment des Triumphs nicht weiter gestört. Biden und Sanders werden sich in den kommenden Wochen einen erbitterten Kampf liefern. Wie auch immer dieser Kampf ausgeht: Anschließend werden die beiden Männer und ihre Anhänger, so schwer es fallen mag, aufeinander zugehen müssen. Nur als Einheit haben die Demokraten gegen den großen Spalter Trump eine Chance./DP/zb