Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Ende des US-Kampfeinsatzes im Irak

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zum Ende des US-Kampfeinsatzes im Irak:

Das Ende des Kampfeinsatzes der US-Truppen im Irak ist nach dem bedingungslosen Abzug aus Afghanistan der logische nächste Schritt. Aber er fällt weitaus vorsichtiger aus - was ratsam ist. Das liegt weniger an der Sicherheitslage in Irak als an der geopolitischen Konstellation: Bagdad ist Schauplatz des Ringens mit Iran. Die Hardliner in Teheran sehen erstmals seit der Islamischen Revolution 1979 ihr Ziel als erreichbar an, den "Großen Satan" USA aus der Region zu vertreiben. Die Eiferer interpretieren Bidens Rückzug aus Afghanistan leichtfertig als Zeichen der Schwäche. Ihr gefährliches Kalkül ist es, dass sie mit einer dosierten Verschärfung der Angriffe im Irak und in Nordsyrien Washington zermürben und in einen demütigenden Rückzug nötigen können. Dem nachzugeben hieße, die fragile Regionalordnung dem Spiel der Kräfte zu überlassen. Amerikas Verbündete sähen sich alleingelassen - und genötigt, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wozu das führen kann, ist in Jemen zu besichtigen./yyzz/DP/eas