Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu EU-Sondergipfel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu EU-Sondergipfel:

"Corona hat mit der Staatsschuldenkrise von 2008 und der Euro-Krise wenig gemeinsam. Die Staatsschuldenkrise war Ergebnis schlechter Regierungsarbeit, der Regeldruck aus Deutschland damals zwingend, um den Euro am Leben zu erhalten. Nun haben die Sparsamen das Bild eines disfunktionalen Wirtschaftsraums geschaffen, das den Tatsachen nicht entspricht. Die emotionale und belehrerische Herablassung wird man einem Mark Rutte oder einem Sebastian Kurz noch lange nachtragen. Gefährlich wird diese Haltung, weil sich die vermeintlichen Ordnungshüter als Kämpfer gegen das Establishment geriert haben. Seht her, die mächtigen Gullivers Frankreich und Deutschland werden erfolgreich gefesselt. Mit dieser Haltung bedienen die Sparsamen populistische Ressentiments und vertreten eine Aggression in der Union, die so schnell nicht verfliegen wird."/yyzz/DP/nas