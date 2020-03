Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Flüchtlinge/Griechische Grenze

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Flüchtlinge/Griechische Grenze:

"Die EU-Staaten müssen dafür sorgen, dass an ihrer gemeinsamen Außengrenze schnellstens wieder Recht und Ordnung einkehren. Sie müssen sicherstellen, dass nicht Sicherheitskräfte mit Tränengas und Bürgerwehren mit Knüppeln darüber entscheiden, wer in Europa ein Recht auf Schutz hat. Sie müssen die schutzbedürftigen Menschen, die im Dreck der überfüllten griechischen Lager festsitzen, befreien und untereinander gerecht verteilen. Sich nicht von den zynischen Erpressungsversuchen Erdogans spalten lassen, sondern neben den gemeinsamen Grenzen auch die gemeinsamen Werte verteidigen: Nur wenn sie diese gewaltige Herausforderung bestehen, können die Europäer behaupten, aus den Ereignissen von 2015 wirklich etwas gelernt zu haben."/be/DP/edh