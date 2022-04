Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Frankreich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Frankreich:

"Macron wies nur auf die finanzielle Verstrickung Le Pens mit Putin hin, nicht auf ihre ideologische Nähe. So trägt er bei zu der Normalisierung, um die sich Le Pen seit Langem bemüht. Die auch die Medien besinnungslos betreiben, wenn sie harmlose Homestorys über die Kandidatin samt Katzenbildern publizieren. Es wirkt, als hätte Macron den Kampf, um den es am kommenden Sonntag eigentlich geht, längst aufgegeben. Bleibt die Frage, wie ein angemessener Umgang mit dem nationalistischen Autokratismus aussieht, der in Europa um sich gegriffen hat. In Frankreich wird das Problem gerade eher weichgespült. Vielleicht muss man deutlicher reden."/ra/DP/nas