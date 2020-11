Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Freihandelsabkommen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Freihandelsabkommen

China ist nun gemeinsam mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und den Asean-Staaten Mitglied des größten Freihandelsblocks der Erde. Eine taktische Meisterleistung Pekings und ein Affront für den Rest der Welt. Acht zähe Jahre war verhandelt worden, acht Jahre lang bremsten vor allem die chinesischen Unterhändler: Handel ja, aber mit so wenig Zugeständnissen wie möglich. Protektionismus zu Hause und offene Märkte überall sonst - so funktioniert die Globalisierung chinesischer Prägung. Auf einmal aber vollzieht Peking eine hastige Kehrtwende, macht Zugeständnisse und tritt einem Freihandelsabkommen ausgerechnet mit Australien bei. Mit kaum einem anderen Land liegt die Volksrepublik derzeit stärker im Clinch. Der neue Pragmatismus ist vor allem dem Machtwechsel in Washington geschuldet. Höchste Zeit für neue Allianzen./zz/DP/zb