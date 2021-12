Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Friedrich Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Friedrich Merz:

"Um sich durchzusetzen, muss jetzt also ausgerechnet der bisherige Klare-Kante-Politiker Merz zum Diplomaten werden. Aber der neue CDU-Vorsitzende hat ja angekündigt, dass er seine Kritiker positiv überraschen will. Wenn er das wirklich will, sollte Merz der langjährigen Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel den Ehrenvorsitz der CDU antragen. Selbst der Kurzzeit-Kanzler Kurt Georg Kiesinger war Ehrenvorsitzender. Wenn jetzt ausgerechnet Merz Merkel vorschlagen würde, wäre das ein großer Schritt hin zur Befriedung der CDU."/al/DP/jha