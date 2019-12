Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Impeachment

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Impeachment:

"Donald Trump hat es geschafft, mit der Kraft der Lüge das Recht auszuschalten. Und er hat die USA in einen seit dem Bürgerkrieg nicht mehr dagewesenen Zustand der Zerrissenheit und Polarisierung versetzt. Das Land kann sich jedenfalls nicht mehr auf diese simple Wahrheit einigen: dass nämlich sein Präsident eine ausländische Macht zum eigenen Vorteil im Wahlkampf instrumentalisiert hat. Nein, die Demokraten haben das Impeachment nicht in unfairer Weise für eine normale tagespolitische Auseinandersetzung missbraucht. Sie verhalten sich verfassungstreu. Hätten sie das Verfahren nicht angestrengt, sie hätten sich selbst des Verfassungsbruchs schuldig gemacht. Trump trägt die Anklage nun wie eine Ehrennadel am Revers, er verhöhnt den Kongress und er peitscht das Land weiter auf. Zu Beginn des wahrscheinlich hässlichsten Wahljahres der Geschichte lässt dieser Moment Schlimmes ahnen. Die USA sind gespalten; nun werden die Brücken eingerissen. Die beiden Amerikas werden zueinander nicht mehr finden."/zz/DP/jha