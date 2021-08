Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Koalition/Sachsen-Anhalt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Koalition/Sachsen-Anhalt:

"Immer wieder wurde in Sachsen-Anhalt etwas vorweggenommen, das später auch den Rest der Republik beschäftigte. 1998 schaffte es die DVU mit 13 Prozent der Stimmen in den Landtag, und auch das Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen der vergangenen fünf Jahre war das erste in Deutschland. In Pragmatismus, Flexibilität und Nervenstärke stand Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU seinem Vor-Vorgänger Höppner von der SPD dabei um nichts nach. Fast lustig wirkte der Wahlkampf-Slogan von Ministerpräsident Haseloff im Frühjahr: "Jetzt ist nicht die Zeit für politische Experimente." Sachsen-Anhalt wurde seit der Wiedervereinigung regelmäßig mit einer Art Notregierung geführt, zum Ausnahmezustand kam es trotzdem nie. Wenn also eine Deutschlandkoalition gelingen kann, dann wohl am ehesten in Sachsen-Anhalt. Und statt sich über die Politik in der Provinz zu echauffieren, wäre es besser, genau hinzuschauen, wie man so etwas hinbekommt. In Deutschland hat die Zeit der Experimente erst begonnen."/be/DP/men