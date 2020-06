Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Konjunkturpaket

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Konjunkturpaket:

"Mehr als zwei Jahre nach ihrer Bildung macht diese Koalition, was sie von Anfang an hätte tun können: Sie gibt ihrem Bündnis eine Idee und eine Richtung. Herausgefordert durch eine Krise, die größer kaum mehr sein könnte. Bewegt haben sich dafür alle in diesem Bündnis. Dass Angela Merkel noch mal eine Kanzlerin mit großen Würfen für Europa und für Deutschland werden könnte, hat bis vor Kurzem wahrscheinlich nicht mal sie selbst für möglich gehalten. Im Angesicht dieser Krise hat sie alle früheren Zweifel gegenüber solch großen Versprechen über Bord geworfen. Die schwäbische Hausfrau in Merkel - sie ist endgültig Geschichte."/al/DP/stw