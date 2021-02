Pressestimme 'Süddeutsche Zeitung' zu Mitgliederschwund bei Gewerkschaften

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zum Mitgliederschwund bei Gewerkschaften:

"Gewerkschaften müssen Strategien entwickeln, um digital Kontakt zur Belegschaft zu halten. Auch was ihnen bisher eingefallen ist - eine bunte Internetseite und virtuelle Stammtische -, ist zu wenig. Helfen würden mehr junge Gewerkschafter sowie vor allem Gewerkschafterinnen, die in der Öffentlichkeit sichtbar sind - und die sich nicht verschanzen hinter Fachwörtern und Abkürzungen. Statt "AVE" (Allgemeinverbindlichkeitserklärung) sollten sie lieber sagen, was das meint: Ein Tarifvertrag soll für alle gelten."/al/DP/fba